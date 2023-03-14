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17:10, 14 марта 2023Ценности

Россиянам назвали неподходящее время для инъекций ботокса

Хирург Павел Моргачев: не рекомендуется вводить ботокс под кожу во время болезни

Фото: hedgehog94 / Shutterstock / Fotodom

Пластический хирург Павел Моргачев назвал россиянам неподходящее время для инъекций ботокса. Соответствующий комментарий приводит News.ru.

Специалист рассказал, что во время различных заболеваний вводить под кожу упомянутый препарат не рекомендуется. «Особенно это касается болезней, сопровождающихся местными проявлениями. Например, герпетическими высыпаниями», — уточнил доктор.

Моргачев добавил, что у ботулотоксина чаще всего нет побочных эффектов, однако не исключена индивидуальная непереносимость. «Многое зависит от самого препарата, их достаточно много: одни обладают большей диффузией (расхождение вещества от точки инъекции), другие — работают на очень ограниченном участке», — пояснил медик.

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В заключение эксперт порекомендовал до появления первых признаков старения увлажнять кожу уколами гиалуроновой кислоты. «Она быстро расходится в тканях и длительное время поддерживает кожу в хорошем состоянии», — объяснил он.

В феврале пластический хирург Надежда Петраш раскрыла россиянкам неожиданные свойства ботокса для человека. Косметолог заявила, что ботулотоксин помогает бороться с бруксизмом — непроизвольным ночным скрежетанием зубами.

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Екатерина Ештокина
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