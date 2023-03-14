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12:41, 14 марта 2023Культура

Михаил Боярский заявил о намерении завершить театральную карьеру

Актер Михаил Боярский заявил о намерении завершить театральную карьеру из-за здоровья

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Народный артист РСФСР Михаил Боярский заявил, что намерен завершить карьеру в театре. Об этом он сообщил в интервью Пятому каналу.

Актер отметил, что такое решение связано с проблемами со здоровьем: «Я едва по сцене передвигаюсь. Танцевать уже тяжеловато и петь не всегда могу».

Боярский добавил, что его состояние ослабло после того, как он перенес коронавирусную инфекцию. «Глупее стал намного. Не такой подвижный, как раньше был. Свои следы оставляет все. И потом постковидный синдром — это чудовищное такое состояние, очень неприятное», — поделился артист.

Помимо этого, Боярский заявил, что хочет больше времени уделять своей супруге и внукам. По его словам, теперь он занят «сумасшедшей карьерой деда». «Все прошло из этого репертуара молодежного сумасбродства. Мне нравится сидеть дома, играть с внуками, ездить куда-нибудь отдыхать с женой, следить за успехами своих детей», — признался актер.

Ранее актриса «Очень странных дел» Грейс Ван Дин, исполнившая роль Крисси Каннингем в четвертом сезоне сериала, взяла перерыв в актерской карьере после того, как на съемочной площадке столкнулась с сексуальным домогательством со стороны кинопродюсера.

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Анастасия Астахова
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