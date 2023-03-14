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12:29, 14 марта 2023Экономика

«АвтоВАЗ» возобновил выпуск внедорожника Lada Niva Bronto

«АвтоВАЗ» возобновил выпуск Lada Niva Legend во внедорожном варианте Bronto

Изображение: Lada

«АвтоВАЗ» возобновил выпуск модели Lada Niva Legend во внедорожном варианте Bronto, сообщается на сайте Lada.

Модификация Bronto отличается самоблокирующимися винтовыми дифференциалами в переднем и заднем мостах, главной парой с увеличенным передаточным числом 4.1, дорожным просветом 240 миллиметров, увеличенным ходом передней и задней подвески, усиленной задней осью, доработанными амортизаторами.

Автомобиль выпускается дочерней компанией «АвтоВАЗа» — АО «ПСА ВИС-АВТО» в двух вариантах исполнения — Luxe и Prestige — по цене от 1,18 миллиона рублей. Технически Bronto идентична стандартной Lada Niva Legend и оснащена 83-сильным 1,7-литровым бензиновым двигателем в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач и постоянным полным приводом с понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала.

С 3 марта на заводе «АвтоВАЗа» в Тольятти возобновили выпуск машин Lada Vesta. Компания рассчитывает начать поставки Lada Vesta более чем в 300 российских дилерских центров в мае, когда будет накоплен запас готовых машин.

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Софья Ермакова
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