«АвтоВАЗ» возобновил выпуск внедорожника Lada Niva Bronto

«АвтоВАЗ» возобновил выпуск Lada Niva Legend во внедорожном варианте Bronto

«АвтоВАЗ» возобновил выпуск модели Lada Niva Legend во внедорожном варианте Bronto, сообщается на сайте Lada.

Модификация Bronto отличается самоблокирующимися винтовыми дифференциалами в переднем и заднем мостах, главной парой с увеличенным передаточным числом 4.1, дорожным просветом 240 миллиметров, увеличенным ходом передней и задней подвески, усиленной задней осью, доработанными амортизаторами.

Автомобиль выпускается дочерней компанией «АвтоВАЗа» — АО «ПСА ВИС-АВТО» в двух вариантах исполнения — Luxe и Prestige — по цене от 1,18 миллиона рублей. Технически Bronto идентична стандартной Lada Niva Legend и оснащена 83-сильным 1,7-литровым бензиновым двигателем в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач и постоянным полным приводом с понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала.

С 3 марта на заводе «АвтоВАЗа» в Тольятти возобновили выпуск машин Lada Vesta. Компания рассчитывает начать поставки Lada Vesta более чем в 300 российских дилерских центров в мае, когда будет накоплен запас готовых машин.