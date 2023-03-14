Сексолог назвала признаки потенциального изменника

Сексолог Кокс: чаще других изменяют люди, у родителей которых были романы на стороне

Измена чаще приемлема для людей, окружение которых одобрительно относится к романам на стороне, полагает британский сексолог Трэйси Кокс. Тревожные признаки потенциального изменника она назвала в своей колонке для издания Daily Mail.

По словам Кокс, «неверность может быть заразна», и чаще других изменяют своим партнерам люди, друзья и родственники которых считают такое поведение нормой. Специалистка сослалась на исследования, показавшие, что на человека сильно влияют мнение и поведение близкого окружения и коллег. В частности, если человек родился в семье, в которой романы на стороне всегда были нормой, есть риск, что, повзрослев, он повторит схему поведения родителей и в своих отношениях.

Мы не несем ответственности за семью, в которой родились. Но, нравится нам или нет, то, как ведут себя родители, влияет на нас всю жизнь Трэйси Кокс сексолог

Также, как отметила Кокс, на человека влияет система ценностей, характерная для культуры страны, в которой он вырос. В качестве примера она привела Францию и некоторые средиземноморские страны, где иметь любовницу «считается относительной нормой». Помимо этого, по ее мнению, часто обманывают партнера невротики, склонные к негативным эмоциям, тревоге, депрессии и неуверенности в себе.

Согласно исследованиям, мужчины с самовлюбленными женами более склонны изменять им. С другой стороны, с большей вероятностью обманывают мужей женщины с высокой степенью экстравертности — дружелюбные, общительные и энергичные. При этом, чем оба партнера религиознее, тем ниже вероятность, что кто-то выйдет за рамки брака Трэйси Кокс сексолог

Кроме того, склонны к романам на стороне очень привлекательные внешне люди и те, кто много путешествует по работе. Кокс объяснила, что в командировке человек может скучать в свободное время, потому при наличии возможности с легкостью поддается искушению.

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