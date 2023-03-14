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09:33, 14 марта 2023Забота о себе

Сексолог назвала признаки потенциального изменника

Сексолог Кокс: чаще других изменяют люди, у родителей которых были романы на стороне

Фото: Dainis Graveris / Unsplash

Измена чаще приемлема для людей, окружение которых одобрительно относится к романам на стороне, полагает британский сексолог Трэйси Кокс. Тревожные признаки потенциального изменника она назвала в своей колонке для издания Daily Mail.

По словам Кокс, «неверность может быть заразна», и чаще других изменяют своим партнерам люди, друзья и родственники которых считают такое поведение нормой. Специалистка сослалась на исследования, показавшие, что на человека сильно влияют мнение и поведение близкого окружения и коллег. В частности, если человек родился в семье, в которой романы на стороне всегда были нормой, есть риск, что, повзрослев, он повторит схему поведения родителей и в своих отношениях.

Мы не несем ответственности за семью, в которой родились. Но, нравится нам или нет, то, как ведут себя родители, влияет на нас всю жизнь

Трэйси Кокссексолог
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Также, как отметила Кокс, на человека влияет система ценностей, характерная для культуры страны, в которой он вырос. В качестве примера она привела Францию и некоторые средиземноморские страны, где иметь любовницу «считается относительной нормой». Помимо этого, по ее мнению, часто обманывают партнера невротики, склонные к негативным эмоциям, тревоге, депрессии и неуверенности в себе.

Согласно исследованиям, мужчины с самовлюбленными женами более склонны изменять им. С другой стороны, с большей вероятностью обманывают мужей женщины с высокой степенью экстравертности — дружелюбные, общительные и энергичные. При этом, чем оба партнера религиознее, тем ниже вероятность, что кто-то выйдет за рамки брака

Трэйси Кокссексолог

Кроме того, склонны к романам на стороне очень привлекательные внешне люди и те, кто много путешествует по работе. Кокс объяснила, что в командировке человек может скучать в свободное время, потому при наличии возможности с легкостью поддается искушению.

Ранее секс-гуру Холли Робинсон назвала способ сохранить близость в долгих отношениях. По ее словам, обязательным требованием для этого является решение обниматься и заниматься сексом по расписанию. Причем планировать интимные действия нужно в разное время суток, не только перед сном.

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Наталья Обрядина
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