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07:06, 9 марта 2023Забота о себе

Секс-гуру назвала обязательное требование для сохранения близости в отношениях

Секс-гуру Холли Робинсон: чтобы сохранить близость, нужно заниматься сексом по расписанию

Фото: Amy Humphries / Unsplash

Секс-гуру Холли Робинсон назвала способ сохранить близость в долгих отношениях. Ее цитирует издание Daily Star.

По словам Робинсон, обязательным требованием для сохранения близости является решение обниматься и заниматься сексом по расписанию. «Я не думаю, что мои отношения выжили бы, если бы не планирование интимного досуга. Мы работаем, у нас дети, нам в уши звенят девайсы, и это отвлекает друг от друга. Нужно быть вместе осознанно», — объяснила она, добавив, что спонтанный секс не всегда возможен.

Эксперт отметила, что планировать интимные действия нужно в разное время суток, не только перед сном. «Не концентрируйтесь на сексе — отдайте больше времени поцелуям, объятиям, массажу, личной беседе. Осознанные практики вроде медитации тоже считаются за близость — полчаса контролируемого дыхания в день могут сблизить людей», — рассказала Робинсон.

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Вера Владзиевская
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