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07:34, 14 марта 2023Мир

Трамп назвал главного конкурента на выборах президента США

Трамп назвал губернатора Флориды Десантиса главным конкурентом на выборах президента США
Рон Десантис

Рон Десантис. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп рассказал, кого считает основным соперником в выдвижении кандидата в президенты от Республиканской партии в 2024 году. Его слова приводит агентство Bloomberg.

Трамп назвал однопартийца губернатора штата Флорида Рона Десантиса главным конкурентом на выборах президента США.

«Я бы сказал, возможно, да, но вы никогда не знаете, что произойдет. Это может измениться. Не думаю, что у нас будет много проблем», — подчеркнул он.

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При этом экс-президент добавил, что возможно, сожалеет о поддержке Десантиса во время его кампании по выборам губернатора Флориды в 2018 году.

Трамп официально объявил об участии в президентских выборах 2024 года. Fox News представило список кандидатов, которые могут составить реальную конкуренцию экс-главе государства. Среди них — вице-президент при Трампе Майк Пенс и популярный молодой губернатор Флориды Рон Десантис.

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Марина Совина
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