Среда обитания
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13:38, 14 марта 2023Среда обитания

Россиянка взяла кредит для любовника и лишила свою семью жилья

Жительница Перми оформила кредит для любовника и лишила свою семью единственного жилья

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Жительница Перми взяла для любовника кредит на 450 тысяч рублей и в результате лишила свою семью единственного жилья. Об этом пишет URA.RU.

«У меня был молодой человек, которого я безумно любила и находилась под его влиянием. Он сказал, что на развитие бизнеса ему необходимы деньги, и я взяла кредит в банке», — рассказала женщина. По словам россиянки, любовник обещал погасить кредит, но не сдержал слово. Вместо этого мужчина инициировал ссору и перестал выходить на связь. Спустя время пермячка узнала, что ее квартира продана из-за долговых обязательств.

По словам адвоката бывшей собственницы жилья, в банке женщину ввели в заблуждение — она не знала, что вместо простого займа ей выдали кредит под залог недвижимости. По словам специалистки, потерпевшая не осознавала всех возможных юридических последствий.

Сейчас новые владельцы квартиры пытаются выселить женщину и ее семью с жилплощади — они уже перерезали им электрические провода и дважды заливали дверной замок клеем. Россиянка обратилась в полицию, где уже проводят проверку по факту случившегося.

Ранее бизнесмен в Санкт-Петербурге лишился единственного жилья после того, как нанял на работу мошенницу. Бывшая финдиректор фирмы по аренде коммерческой недвижимости выселила россиянина и его семью из пентхауса в элитном жилом комплексе.

Нина Ташевская
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