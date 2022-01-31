Российский бизнесмен нанял на работу мошенницу и лишился единственного жилья

В Санкт-Петербурге бизнесмен нанял на работу мошенницу и лишился единственного жилья. Бывшая финдиректор фирмы по аренде коммерческой недвижимости выселила россиянина и его семью из пентхауса в элитном жилом комплексе, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

В 2007 году финансист Марина Масленок убедила предпринимателя Владимира Бортового купить двухэтажную квартиру в ипотеку — ради одобрения кредита недвижимость оформили на женщину. После погашения всей суммы сотрудница пообещала бизнесмену передать все права на пентхаус. Бортовой платил за квартиру площадью 300 квадратных метров по 250 тысяч рублей в месяц, провел в помещении ремонт и переехал туда с женой и сыном.

Позже Масленок уволилась из компании Бортового и была осуждена на три года условно за мошенничество. Затем женщина внезапно заявила о своих правах на квартиру, которая по документам все еще принадлежала ей. Масленок грозилась продать недвижимость и покинуть город, если Бортовой не отдаст ей половину пентхауса.

Бизнесмен заявил на мошенницу в полицию, однако та уже подала на банкротство и обратилась к судебным приставам, чтобы выселить якобы арендующую у нее недвижимость семью Бортового. Сотрудники ФССП вскрыли замок пентхауса, дали предпринимателю два часа на сборы и два месяца, чтобы забрать все ценные вещи. Находиться в помещении в течение этого периода петербуржцам не позволили, а другого жилья, по словам Бортового, у семьи нет. Бизнесмен подал на Масленок иск в суд.

В декабре 2021 года в Геленджике пенсионерка задумала лишить единственного жилья вдовца своей дочери, который воспитывает девятерых детей. Дом мужчине достался от родителей бывшей жены, которая скончалась от тяжелой болезни. Когда россиянин встретил новую женщину, бывшая теща заявила о правах на недвижимость и начала шантажировать его компроматом.