Меган Фокс заметили без обручального кольца в платье с глубоким декольте

Актрису Меган Фокс заподозрили в разрыве помолвки из-за выхода в свет без кольца

Американскую актрису Меган Фокс заподозрили в разрыве помолвки с рэпером Machine Gun Kelly (настоящее имя — Колсон Бэйкер) из-за выхода в свет без обручального кольца. Об этом сообщает Page Six.

Знаменитость посетила вечеринку Vanity Fair в Беверли-Хиллз в бархатном платье длины макси черного цвета из ассортимента бренда Miss Sohee. На размещенных кадрах видно, что наряд украшен блестящими оборками, а также оформлен глубоким V-образным декольте. Волосы модели распустили, а на лицо нанесли макияж в нюдовых оттенках.

Фото: Matt Winkelmeyer / VF23 / WireImage / Vanity Fair / Getty Images

Журналисты заметили, что Фокс дополнила свой образ украшениями с драгоценными камнями ювелирного дома Mouwad, отказавшись при этом от кольца, подаренного ей женихом. Вместо этого манекенщица надела другое крупное кольцо с бриллиантами. В материале отмечается, что телезвезда отправилась на мероприятие в компании приятелей.

В феврале пару обнаружили выходящими из офиса семейного психолога на фоне слухов, что они сталкиваются с «проблемами доверия» в отношениях. До этого актриса удалила все фотографии с музыкантом и опубликовала пост в соцсети, в котором процитировала певицу Бейонсе: «Вы можете почувствовать нечестность на вкус. Она повсюду в твоем дыхании». Спустя несколько часов она деактивировала свой аккаунт. Заметив это, поклонники заподозрили, что пара больше не вместе.