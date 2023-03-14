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20:06, 14 марта 2023Силовые структуры

Россиянина осудили на 6,5 года за убийство товарища на детской площадке

В Петербурге дали 6,5 года мужчине, зарезавшему знакомого на детской площадке в 2007 году

Фото: Андрей Бортко / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге суд приговорил к 6,5 года лишения свободы Станислава Воронцова, который 14 лет назад зарезал знакомого на детской площадке. Об этом во вторник, 14 марта, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в июне 2007 года пьяный фигурант у дома №12 на улице Черкасова поссорился со своим товарищем, достал нож и дважды ударил им в грудь, нанеся смертельные ранения.

Ранее стало известно, что в Барнауле задержали 41-летнего мужчину, зарезавшего 48-летнюю сожительницу из-за ревности.

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Екатерина Власова
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