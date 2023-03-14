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08:55, 14 марта 2023Силовые структуры

Россиянин зарезал сожительницу из-за ревности и попал под следствие

В Барнауле задержали 41-летнего мужчину, зарезавшего 48-летнюю сожительницу из-за ревности

Фото: Sergey Petrov / Reuters

В Барнауле 41-летний мужчина зарезал 48-летнюю сожительницу. Об этом во вторник, 14 марта, «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Алтайскому краю.

По данным ведомства, днем 12 марта фигурант выпивал с возлюбленной. Однако, когда он уснул, женщина стала переодеваться и уходить. Тогда россиянин поинтересовался о планах сожительницы, но та не ответила. Тогда мужчина схватил нож и из-за чувства ревности ударил потерпевшую в шею, нанеся смертельное ранение.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Фигуранта задержали. Вскоре решится вопрос о его аресте.

Ранее стало известно, что во Владивостоке будут судить 45-летнего мужчину, вонзившего нож в грудь своего товарища.

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Екатерина Власова
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