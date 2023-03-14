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08:19, 14 марта 2023Силовые структуры

В российском регионе осудят мужчину за убийство товарища во время ссоры

Во Владивостоке будут судить 45-летнего мужчину, вонзившего нож в грудь своего товарища

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

В Приморском крае суд рассмотрит дело 45-летнего мужчины об убийстве знакомого. Об этом во вторник, 14 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 9 ноября 2022 года пьяный фигурант поссорился с товарищем в квартире дома на улице Борисенко в городе Владивостоке. Тогда он взял нож и вонзил его в грудь жертвы, нанеся смертельное ранение.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Россиянин признал вину.

Ранее стало известно, что в Орле 42-летнего россиянина задержали по делу об убийстве приятеля ударом ножа в грудь.

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Екатерина Власова
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