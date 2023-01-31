Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:08, 31 января 2023Силовые структуры

Россиянина задержали за убийство приятеля ударом ножа в грудь во время застолья

В Орле 42-летнего россиянина задержали по делу об убийстве приятеля ударом ножа в грудь

Фото: СК РФ

В Орле 42-летнего местного жителя отправили в СИЗО по подозрению в убийстве 51-летнего приятеля во время застолья. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Орловской области.

По данным следствия, двое мужчин выпивали вместе в одной из квартир в многоэтажке на улице Бурова. Во время посиделок они поссорились. После этого фигурант взял нож и ударил им оппонента в грудь. Тот скончался на месте.

Вскоре правоохранители обнаружили тело потерпевшего. Эксперты выяснили, что россиянина зарезали. Предполагаемый убийца был оперативно задержан, он признался в содеянном.

Ранее сообщалось, что уралец, пытавшийся откусить уши другу и зарезать его 8 марта, получил пять лет колонии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Прокурор попросил заочно осудить на девять лет журналиста Александра Невзорова
Махачев сравнил Австралию с Махачкалой
В Москве суд рассмотрит дело обвиняемого в убийстве найденной в чемодане модели
Пролет горящего метеорита над российским регионом попал на видео
Вероятность Германии отказаться от российского СПГ оценили
Россиянина задержали за убийство приятеля ударом ножа в грудь во время застолья
Публичная истерика пассажира с катанием по полу в аэропорту попала на видео
США ввели санкции против Ирана за содействие России
Официантка перепутала сок с моющим средством и отправила в больницу гостей кафе
OnlyFans снова заработал в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.