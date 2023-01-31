Россиянина задержали за убийство приятеля ударом ножа в грудь во время застолья

В Орле 42-летнего россиянина задержали по делу об убийстве приятеля ударом ножа в грудь

В Орле 42-летнего местного жителя отправили в СИЗО по подозрению в убийстве 51-летнего приятеля во время застолья. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Орловской области.

По данным следствия, двое мужчин выпивали вместе в одной из квартир в многоэтажке на улице Бурова. Во время посиделок они поссорились. После этого фигурант взял нож и ударил им оппонента в грудь. Тот скончался на месте.

Вскоре правоохранители обнаружили тело потерпевшего. Эксперты выяснили, что россиянина зарезали. Предполагаемый убийца был оперативно задержан, он признался в содеянном.

Ранее сообщалось, что уралец, пытавшийся откусить уши другу и зарезать его 8 марта, получил пять лет колонии.