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18:49, 14 марта 2023Силовые структуры

Украинка попыталась вывезти из России в ЕС 100 тысяч долларов в детской куртке

Под Псковом украинка попыталась вывезти в Евросоюз 100 тысяч долларов в детской куртке

Фото: Alexander Grey / Unsplash

В Псковской области гражданка Украины попыталась вывезти в Евросоюз (ЕС) 100 тысяч долларов в детской куртке. Об этом во вторник, 14 марта, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

По данным ведомства, фигурантка выезжала из России с двумя детьми. В таможенной декларации она указала, что везет с собой 30 тысяч долларов. В ее ручной клади обнаружили 21,9 тысячи долларов и 600 евро, однако таможенники в пункте пропуска Шумилкино на российско-эстонской границе нашли за подкладкой куртки ее ребенка еще 100 тысяч долларов.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 200.1 («Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов») УК РФ. Деньги у украинки изъяли.

«Согласно указу президента Российской Федерации, со 2 марта 2022 года запрещено вывозить из Российской Федерации наличную иностранную валюту в сумме, превышающей в эквиваленте 10 тысяч долларов США», — уточнили в пресс-службе.

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Екатерина Власова
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