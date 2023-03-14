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14:18, 15 марта 2023Наука и техника

Создана система автоматической доставки инсулина для больных диабетом

Advanced Materials: создано устройство автоматической доставки инсулина при диабете

Фото: Luiscar74 / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Университета Монаша, Мельбурнского университета и Института Бейкера создали систему автоматической доставки инсулина. Разработка поможет больным диабетом первого типа легче контролировать свое заболевание. Результаты доклинического исследования опубликованы в журнале Advanced Materials.

Новое устройство представляет собой искусственную поджелудочную железу, которая быстро выделяет инсулин только тогда, когда он действительно нужен организму. Предполагается, что контролировать уровень сахара в крови помогут всего две инъекции в день.

Существующие методы терапии вынуждают человека следить за глюкозой в течение всего дня и подразумевают многократный прием тщательно рассчитанных доз в зависимости от режима питания, физических нагрузок, стресса, болезни и других факторов. Некоторые пациенты делают себе до пяти инъекций в день.

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Некоторые устройства непрерывного контроля уровня глюкозы устраняют или уменьшают необходимость в уколах, а инсулиновые помпы могут доставлять инсулин автоматически. Однако из-за дороговизны позволить себе эти технологии могут не все пациенты. Кроме того, девайсы не всегда способны рассчитать необходимое количество вводимого инсулина.

Новая система под названием nanosugar основана на использовании наночастиц фитогликогена, которые представляют собой молекулярные цепочки глюкозы. Одна инъекция требуется каждые 12 часов. При этом платформа полностью биоразлагается. На данный момент исследовательская группа пытается получить финансирование для продолжения проекта и дальнейшего проведения клинических испытаний.

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Елена Апазиди
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