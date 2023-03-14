В Европарламенте рассказали о залоге глобального мира и стабильности

Депутат ЕП Уоллес: существование НАТО препятствует установлению мира и стабильности

Существование НАТО препятствует установлению мира и стабильности, заявил в своем аккаунте в Twitter депутат Европарламента (ЕП) от Ирландии Мик Уоллес.

Он напомнил, что украинский конфликт до сих пор не решен и продолжается. «Тысячи погибают, но НАТО не хочет окончания конфронтации — бывший премьер Великобритании Борис Джонсон отправился в Киев, чтобы не допустить установления мира. Не будет мира и стабильности, пока существует НАТО», — назвал он исчезновение альянса залогом мира.

Джонсон тайно прибыл на встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве 9 апреля 2022 года. Уже после переговоров британского премьера с Зеленским в сети появилось видео, где Джонсон рассказал, что едет на «фантастическом» украинском поезде.