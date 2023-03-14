В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в саммите G20

Пресс-секретарь Песков: не исключено, что Путин примет участие в саммите G20 в Индии

Участие президента России Владимира Путина в саммите «Большой двадцатки» (G20), который пройдет в Индии, не исключено, подчеркнул пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Цитату приводит «Интерфакс».

«Мы принимаем участие в работе "Двадцатки" в различных форматах, поэтому не исключаем возможности для президента принять участие в саммите, но решение будет приниматься дополнительно», — ответили в Кремле на вопрос журналистов.

Проведение саммита запланировано на сентябрь этого года. Саммит G20 на уровне глав МИД разных стран прошел в начале марта. По его итогам был принят итоговый документ без позиции по Украине, так как участники встречи не смогли прийти к единому мнению по вопросам вокруг конфликта.