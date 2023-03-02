Участники встречи G20 приняли итоговый документ без позиции по Украине

На G20 приняли итоговый документ без позиции по Украине из-за возражений Китая и России

На встрече глав МИД стран «Большой двадцатки» (G20) в Индии был принят итоговый документ без позиции по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Утверждается, что это связано с возражениями Китая и России. На встрече все министры иностранных дел согласились с прописанными данными в положениях 1, 2 и с 5-го по 24-й. При этом в МИД Индии добавили, что заявления о событиях на Украине прописаны в частях 3 и 4. Участники G20 смогли согласовать позицию по Украине, однако их не поддержали Россия и Китай.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что главы МИД членов «Большой двадцатки» в ходе саммита в Дели пришли к консенсусу по многим вопросам. Он отметил, что по итогам саммита были приняты документы, подтверждающие достижение соглашения. Речь шла о резюме председателя и итоговом документе.

При этом до этого Моди посчитал, что G20 не достигает основных целей глобального урегулирования, предотвращения войн и содействия международному сотрудничеству по общим вопросам. Он признал провал G20 в урегулировании глобальной напряженности.

1 марта, в преддверии саммита стран G20, представители России, Индии и Китая также попытались прийти к консенсусу относительно того, как называть специальную военную операцию (СВО) на Украине в официальных документах. На встрече министров финансов и глав центральных банков стран G20 к согласию так и не пришли. В итоге Индия решила представить резюме председателя саммита вместо традиционного совместного коммюнике. Россия и Китай при этом отказались от слов «война», заявила министр финансов Индии Нирмала Ситхараман.