Собака во время прогулки нашла человеческую руку

В США собака во время прогулки нашла руку умершей женщины с соседнего кладбища

В США разгадали загадку человеческой руки, найденной собакой во время прогулки в заповеднике Маунт-Лоретто на острове Статен-Айленд. Об этом сообщает WNBC.

Житель города Нью-Форк заметил руку после того, как его собака начала вынюхивать землю, и сообщил об этом в полицию. Сотрудники правоохранительных органов прибыли в лес со специально обученными ищейками, но так и не смогли найти поблизости других человеческих останков.

Анализ отпечатков пальцев показал, что рука принадлежала женщине, которая умерла в 2011 году в возрасте 63 лет и была похоронена на кладбище неподалеку. В полиции предположили, что оборудование, которым около месяца назад копали соседнюю могилу, повредило ее гроб и каким-то образом отделило конечность от тела умершей.

Каким образом рука оказалась в лесу на расстоянии полутора километров от кладбища, остается неизвестным.

Ранее пользовательница Reddit рассказала, что была в шоке, когда ее собака во время прогулки вернулась из леса с оторванной человеческой рукой. Владелица животного рассказала, что собака так гордилась находкой, как будто нашла кость или что-то вкусное.