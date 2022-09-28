Собака принесла хозяйке руку во время прогулки в лесу

The Mirror: собака принесла из чащи леса похожий на человеческую руку предмет

Пользовательница Reddit рассказала, что была в шоке, когда ее собака во время прогулки вернулась из леса с оторванной человеческой рукой. На историю женщины обратило внимание издание The Mirror.

«Мы гуляли по лесу, и она принесла из самой чащи руку. Это была грязная, сломанная рука, которая была похожа на настоящую. Собака так гордилась находкой, как будто нашла кость или что-то вкусное», — пояснила владелица животного. Не зная, настоящая это рука или пластиковая, хозяйка собаки испугалась, но постаралась сохранить спокойствие. Она просила собаку бросить предмет, с которым та бегала вокруг нее.

«Вы когда-нибудь пробовали изобразить, что вы спокойны и милы и не потерять сознание, чтобы заставить собаку выплюнуть человеческую руку, не прикасаясь к ней? Я пробовала. Однако мне неизбежно пришлось прикоснуться к руке, и я сразу поняла, что это не мертвая плоть, а рука от манекена, и я не стану единственным подозреваемым в убийстве», — пояснила женщина.

Большинство пользователей посмеялись над выходкой собаки. Некоторые также поделились своими историями о том, как собаки удивляли их найденными на прогулках предметами.

«Ваша собака хотела, чтобы ее похвалили! Как вы посмели украсть ее прекрасную руку от расчлененного трупа?» — пошутил один из них. «У меня был похожий случай, но наоборот. Я подумал, что во рту у собаки мяч и радостно схватил его, но оказалось, что это гниющая голова бурундука», — поделился воспоминанием другой. «Недавно моя собака нашла целого цыпленка-гриль. К счастью, она успела откусить только немного, прежде чем я потребовала, чтобы она бросила его», — рассказала еще одна пользовательница.

Ранее сообщалось, что огромный пес жительницы американского города Де-Мойн, штат Айова, появился во дворе с оторванной человеческой рукой в пасти и напугал соседей. Позже выяснилось, что конечность в зубах собаки была декорацией для Хэллоуина.