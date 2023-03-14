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09:58, 14 марта 2023Силовые структуры

Сжигавший российский флаг под украинскую музыку ветеран АТО попал на видео

МВД возбудило дело против жителя Херсонской области, сжигавшего флаг России под музыку

Сотрудники ФСБ нашли и задержали 34-летнего безработного жителя города Алешки Херсонской области, выложившего в интернете видео, на котором он под украинскую музыку пытается сжечь флаг Российской Федерации. Запись с задержанием подозреваемого предоставили «Ленте.ру» в МВД России.

На кадрах видно, как пьяный мужчина сжигает флаг, пламя перекинулось ему под ноги, он его пытается потушить. Бойцы спецназа надевают на него наручники. Он извиняется за свой поступок.

Задержанный рассказал, что ночью после распития спиртного он похитил триколор с административного здания и решил его поджечь. Он заснял себя, сжигающего флаг, на видео. Мужчина является ветераном АТО. Также дома у него правоохранители обнаружили 20 коробок с украинским коньяком. Сейчас силовики выясняют источник его приобретения в условиях ограничений по продаже спиртного.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье 329 УК РФ («Надругательство над флагом Российской Федерации»).

Любовь Ширижик
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