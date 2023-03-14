Госдума приняла закон о наказании за незаконный экспорт оружия иностранцам

Госдума приняла закон о наказании до 12 лет за незаконный экспорт оружия иностранцам

Госдума приняла закон о наказании до 12 лет колонии за незаконные экспорт и передачу оружия и военной техники иностранцам. Об этом сообщает РИА Новости.

Максимальное наказание будет грозить нарушителям в том случае, если преступление было совершено в составе организованной группы. В этом случае соучастники получат от 7 до 12 лет со штрафом до миллиона рублей.

Если незаконные экспорт и передача вооружения были совершены группой лиц по предварительному сговору, действия фигурантов повлекут наказание в виде срока от 5 до 10 лет со штрафом в размере до миллиона рублей. Если же гражданин действовал в одиночку, ему будет грозить от 3 до 7 лет лишения свободы.

Согласно документу, предметом преступления будут считаться товары и технологии, вооружение и военная техника, а также услуги, в отношении которых установлен экспортный контроль. Также закон устанавливает повышенные меры ответственности за контрабанду и экспорт оружия массового поражения и средств его доставки.

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