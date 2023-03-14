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14:31, 14 марта 2023Силовые структуры

Трое мужчин получили сроки за избиение заступившегося за девушку пассажира метро

Трое уроженцев Дагестана получили от 8,5 до 12 лет за избиение мужчины в метро Москвы

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Измайловский суд Москвы приговорил троих уроженцев Дагестана к лишению свободы на сроки от 8,5 до 12 лет за избиение пассажира столичного метро, который заступился за девушку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Подсудимые Магамаали Ханмагомедов, Ибрагим Мусалаев и Гасан Залибеков признаны виновными в покушении на убийство группой лиц из хулиганских побуждений, а также в применении насилия и оскорблении представителя власти.

Суд уставил, что в октябре 2021 года фигуранты в вагоне московского метро на Арбатско-Покровской линии в промежутке между станциями «Измайловская» и «Первомайская» напали на 25-летнего мужчину, который стал защищать от них девушку. Хулиганы нанесли ему множество ударов руками и ногами по голове.

Пассажирка вызвала по связи с машинистом наряд полиции. Тогда напавшие стали ей угрожать убийством и попытались скрыться с места совершения преступления, оказывая сопротивление правоохранителям. Но их все равно задержали и привлекли к уголовной ответственности.

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Любовь Ширижик
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