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19:34, 14 марта 2023Из жизни

Пожарный лишился всей семьи за три дня из-за возгорания в доме

Жена и трое детей пожарного из США умерли в течение трех дней после возгорания в их доме

Фото: Matt C / Unsplash

В США жена и трое детей сотрудника пожарной охраны города Чикаго, штат Иллинойс, скончались в течение трех дней из-за возгорания в их доме. Об этом сообщает WLS-TV.

Пожар в доме Уолтера Стюарта случился вечером 7 марта. В это время вся его семья — жена и трое детей — находились в здании. Мужчина был на дежурстве, но, когда услышал вызов на свой адрес, сразу же поехал туда вместе с коллегами.

Родных Стюарта удалось вытащить из огня, а он лично занимался реанимацией жены. Все четверо были доставлены в больницу, однако спасти не удалось никого. Семилетний Эзра умер в среду, 8 марта, 36-летняя жена пожарного, Саммер, скончалась в четверг. На следующий день Стюарт лишился девятилетней дочери Отем и двухлетнего сына Эмори. Причиной смерти всех членов семьи стало отравление продуктами горения.

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В данный момент коллеги Уолтера Стюарта устанавливают причины смертельного пожара. Следователи выясняют, произошло ли возгорание случайно или имел место поджог.

Как пишет New York Post, Стюарт согласился отдать органы погибших родных нуждающимся в пересадке. Пожарные Чикаго создали фонд помощи коллеге и его родственникам.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Джорджия погиб, пытаясь вытащить сына из горящего дома. Когда начался пожар, мальчик оказался заблокирован в своей комнате.

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Никита Савин
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