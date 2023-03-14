Американский полковник Макгрегор: конфликт на Украине уничтожает национальную мощь США

Осознание того, что американские и европейские военно-промышленные мощности не могут удовлетворить потребности Украины в боеприпасах, — это зловещий сигнал, считает бывший советник Пентагона американский полковник Дуглас Макгрегор. В статье для The American Conservative он указал, что в действительности украинский конфликт расшатывает мощь США и может даже уничтожить ее.

Макгрегор заявил, что в администрации президента США Джо Байдена слишком много чиновников требуют «бездумных действий» на Украине, а это вызывает кризис доверия граждан к собственным властям.

При этом Россия, по мнению полковника, подготовлена к ведению спецоперации на Украине лучше, чем страны Запада. «Современная Россия умело заручилась поддержкой своего дела в Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке и в Южной Азии. Тот факт, что экономические санкции Запада нанесли ущерб экономике США и Европы, превратив российский рубль в одну из самых сильных валют международной системы, едва ли укрепил глобальные позиции Вашингтона», — добавил он.

Ранее Макгрегор также говорил, что если Вашингтон позволит Киеву совершать атаки на Крым, то это приведет к дальнейшей эскалации и даже войне с Россией.