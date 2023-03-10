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16:31, 10 марта 2023Мир

Американский полковник ужаснулся комментарию Нуланд об ударах Украины по Крыму

Полковник Макгрегор: если США помогут Украине атаковать Крым, это приведет к войне с РФ
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: AdMedia / Globallookpress.com

Если Вашингтон позволит Киеву совершать атаки на Крым, это приведет к дальнейшей эскалации и даже войне с Россией, считает американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор. Он заявил об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Мы помогаем Украине совершать атаки на Крым, если мы будем делать это напрямую, то это уже будет акт войны против России», — пояснил он.

Так полковник в отставке прокомментировал слова заместителя главы Госдепартамента США Виктории Нуланд, назвавшей военные базы в Крыму легитимными целями для Украины.

По мнению Макгрегора, главная ошибка Нуланд и других американских политиков заключается в нереалистичном подходе к Москве и российскому президенту Владимиру Путину. Это может обернуться стратегическим расчетом и привести к военному столкновению с Москвой, считает он.

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Виктория Кондратьева
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