Кремль анонсировал планы Путина в годовщину присоединения Крыма

Песков заявил, что Путин по случаю присоединения Крыма проведет совещание и мероприятие

Президент России Владимир Путин по случаю годовщины присоединения Крыма проведет совещание и мероприятие. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Мы рассчитываем, что накануне будет совещание, такое субстантивное, по видеоконференцсвязи, и в сам день годовщины будет еще некое мероприятие у президента по видеоконференцсвязи», — сказал Песков.

По его словам, глава государства не планирует посещать концерт в честь праздника. В день присоединения полуострова будет открыт культурный объект, сказал пресс-секретарь Путина, но не уточнил, какой именно.

1 марта Песков заявлял, что день присоединения Крыма к России будет отмечаться, но пока рано говорить, в каком формате будет празднование. Тогда он не ответил на вопрос журналистов о том, планируется ли выступление Путина на празднике в честь присоединения полуострова, и призвал не забегать вперед, так как у главы государства до этого дня напряженный график.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, во время которого подавляющее большинство проголосовавших жителей полуострова поддержали такое решение. Украина, страны Европейского союза и США отказались признать результаты голосования и посчитали воссоединение региона с Россией аннексией. Российская сторона отвергает эти обвинения и настаивает на том, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.