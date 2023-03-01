Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:36, 1 марта 2023Россия

В Кремле ответили на вопрос о праздновании дня присоединения Крыма

Песков заявил, что день присоединения Крыма отпразднуют, но пока рано говорить о формате

Фото: Антон Гынгазов / Globallookpress.com

День присоединения Крыма к России будет отмечаться, но пока рано говорить, в каком формате будет празднование. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«В том или ином формате, разумеется, вспоминать эту знаменательную дату будем. Безусловно. Пока еще все-таки дайте нам время, мы своевременно вас проинформируем», — сказал пресс-секретарь президента.

Песков не ответил на вопрос журналистов о том, планируется ли выступление президента России Владимира Путина на празднике в честь присоединения полуострова, и призвал не забегать вперед, так как у главы государства до этого дня напряженный график.

Крым вошел в состав России после референдума в марте 2014 года, во время которого подавляющее большинство проголосовавших жителей полуострова поддержали такое решение. Украина, страны Европейского союза и США отказались признать результаты голосования и посчитали воссоединение региона с Россией аннексией. Российская сторона отвергает эти обвинения и настаивает на том, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

Как заявлял впоследствии российский постпред при ООН Василий Небензя, ураинская власть своими действиями в 2014 году предоставила возможность Крыму для присоединения к России.

В свою очередь, зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал присоединение Крыма восстановлением исторической справедливости, подчеркнув, что никакие санкции и проблемы не помешают развитию полуострова и страны в целом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Путин и Собянин открыли Большую кольцевую линию метро
VK описала любителей активно ставить лайки
В Китае ответили на критику Западом мирного плана по Украине
У курившего вейпы российского школьника остановилось сердце
В семье Тепляковых родился восьмой ребенок с необычным именем
Комитет Госдумы дал отзыв на ужесточение наказания за дискредитацию бойцов СВО
Путин заявил о желании показать Си Цзиньпину метро
В Кремле ответили на вопрос об изменениях из-за закона о госязыке
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о ситуации под Артемовском
В Минске не увидели приготовлений к нападению на Белоруссию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.