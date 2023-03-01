В Кремле ответили на вопрос о праздновании дня присоединения Крыма

Песков заявил, что день присоединения Крыма отпразднуют, но пока рано говорить о формате

День присоединения Крыма к России будет отмечаться, но пока рано говорить, в каком формате будет празднование. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«В том или ином формате, разумеется, вспоминать эту знаменательную дату будем. Безусловно. Пока еще все-таки дайте нам время, мы своевременно вас проинформируем», — сказал пресс-секретарь президента.

Песков не ответил на вопрос журналистов о том, планируется ли выступление президента России Владимира Путина на празднике в честь присоединения полуострова, и призвал не забегать вперед, так как у главы государства до этого дня напряженный график.

Крым вошел в состав России после референдума в марте 2014 года, во время которого подавляющее большинство проголосовавших жителей полуострова поддержали такое решение. Украина, страны Европейского союза и США отказались признать результаты голосования и посчитали воссоединение региона с Россией аннексией. Российская сторона отвергает эти обвинения и настаивает на том, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

Как заявлял впоследствии российский постпред при ООН Василий Небензя, ураинская власть своими действиями в 2014 году предоставила возможность Крыму для присоединения к России.

В свою очередь, зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал присоединение Крыма восстановлением исторической справедливости, подчеркнув, что никакие санкции и проблемы не помешают развитию полуострова и страны в целом.