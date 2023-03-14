Участник КВН назвал различие между зрителями из Москвы и других городов

Участник КВН Влад Михеев заявил, что в Москве в зале сидят молодежь и чиновники

Автор и участник команды КВН из Донецка «Донецкий кряж» Влад Михеев назвал различие между зрителями из Москвы и других городов. На эту тему юморист высказался в интервью изданию «Новороссия».

По словам Михеева, команда выступала в нескольких городах: Донецке, Москве, Белгороде и Курске. В каждом городе зрители отличались друг от друга и по-разному реагировали на одни и те же шутки, отметил он.

«В Донецке более простые люди, работящий народ, их волнуют одни темы. В Москве в зале [сидят] молодежь и высокопоставленные чиновники, которых волнуют и веселят совсем другие темы», — заявил кавээнщик.

Команда «Донецкий кряж» была создана в 2013 году. В 2023 году коллектив поучаствовал в Высшей лиге КВН и занял последнее место в первой игре 1/8 финала.

Ранее бывший участник КВН, стендап-комик Александр Петросян раскритиковал телеигру словами «сгнил с головы». Он счел, что в «Клубе веселых и находчивых» все «работают на одну семью».