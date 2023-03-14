Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:25, 14 марта 2023Интернет и СМИ

Участник КВН назвал различие между зрителями из Москвы и других городов

Участник КВН Влад Михеев заявил, что в Москве в зале сидят молодежь и чиновники

Фото: Страница «Команда КВН «Донецкий Кряж» во «ВКонтакте»

Автор и участник команды КВН из Донецка «Донецкий кряж» Влад Михеев назвал различие между зрителями из Москвы и других городов. На эту тему юморист высказался в интервью изданию «Новороссия».

По словам Михеева, команда выступала в нескольких городах: Донецке, Москве, Белгороде и Курске. В каждом городе зрители отличались друг от друга и по-разному реагировали на одни и те же шутки, отметил он.

«В Донецке более простые люди, работящий народ, их волнуют одни темы. В Москве в зале [сидят] молодежь и высокопоставленные чиновники, которых волнуют и веселят совсем другие темы», — заявил кавээнщик.

Команда «Донецкий кряж» была создана в 2013 году. В 2023 году коллектив поучаствовал в Высшей лиге КВН и занял последнее место в первой игре 1/8 финала.

Ранее бывший участник КВН, стендап-комик Александр Петросян раскритиковал телеигру словами «сгнил с головы». Он счел, что в «Клубе веселых и находчивых» все «работают на одну семью».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Названа причина продления Россией зерновой сделки
Сотрудники Wildberries объяснили решение устроить забастовку
Дерипаска посоветовал россиянам быстро продать доллары
Президент Узбекистана проехался по разбитой дороге и разочаровался в ее качестве
Пьяный россиянин заживо сжег облаявшего его декоративную собаку бездомного пса
В Британии спрогнозировали наводнение после обильных снегопадов
На Украине заявили о продаже яблок ВСУ по завышенной цене
Украина начала производить снаряды для танков вместе со страной НАТО
В Думе приняли законопроект о доставке пенсий только одним способом
В Сочи скончался месячный ребенок российского блогера-сыроеда
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.