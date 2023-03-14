Бывший участник КВН высказался о телеигре словами «сгнил с головы»

Экс-участник КВН Александр Петросян словами «сгнил с головы» раскритиковал телеигру

Стендап-комик, экс-участник КВН Александр Петросян критически высказался о телеигре. В интервью блогеру Андрею Пределину юморист выразил уверенность в том, что в «Клубе веселых и находчивых» все «работают на одну семью». Запись их беседы доступна на YouTube.

Петросян описал КВН словами «то, что уже сгнило с головы». «Я имею в виду тот момент, что сама политика этой игры… Вы все работаете на одну семью по факту», — счел бывший кавээнщик.

Комик сравнил КВН с юмористическими шоу на ТНТ и отметил, что во втором случае в программах, как и в «Клубе веселых и находчивых», имеет место коммерция, однако в этом вопросе «все друг перед другом честны». В КВН же, по мнению юмориста, присутствует некий «обман сознания».

«Очень часто когда с кавээнщиком говоришь, он говорит: "Ну там тусовка, чувак, это же КВН, я люблю безумно эту игру, я играю в нее до сих пор, мне 46 лет, я ничего не получаю, я играю в эту игру, потому что я люблю ее". И я такой: "Ты идиот, что ли? Ты совсем идиот?" (...) Когда-нибудь же эта иллюзия закончится», — рассудил Петросян.

Вместе с тем юморист подчеркнул, что не спорит с тем фактом, что из КВН вышли многие современные комики. Помимо того, он заявил, что благодаря телеигре в России начал быстро развиваться стендап. Петросян также предположил, что его негативное отношение к КВН может быть обусловлено личной обидой, связанной с неудачей его команды.

Ранее комик и бывший участник КВН Олег Верещагин сравнил цензуру в «Клубе веселых и находчивых» и шоу Comedy Club. Он выразил уверенность в том, что в КВН больше ограничений и запретов.