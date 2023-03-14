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13:02, 14 марта 2023Силовые структуры

Пьяный россиянин перепутал библиотеку с квартирой и был задержан

Пьяный житель Сибири перепутал библиотеку со своей квартирой и был задержан Росгвардией

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Минусинске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 39-летнего россиянина, который незаконно пробрался в библиотеку, перепутав ее со своей квартирой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка Росгвардии.

По данным ведомства, ночью из библиотеки поступил сигнал тревоги. Силовики приехали на место, увидели взломанные двери и зашли внутрь. В помещении находился пьяный мужчина, который думал, что находится в своей квартире.

Уточняется, что ранее житель Сибири был судим.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье пьяный глава города с топором набросился на полицейских.

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Елизавета Новикова
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