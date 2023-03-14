Лавров призвал генсека ООН и председателя ОБСЕ повлиять на Киев

Лавров призвал ООН и ОБСЕ не допустить выселение монахов из Киево-Печерской лавры

Глава МИД России Сергей Лавров призвал генсека ООН Антониу Гутерриша и председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Буяра Османи повлиять на Киев и не допустить принудительного выселения монахов из Киево-Печерской лавры. Об этом сообщает ТАСС.

Министр направил Гутерришу и Османи письма, в которых привлек внимание к нарушениям прав православных верующих на Украине. «В письмах приводятся многочисленные факты гонений на каноническую православную церковь: массовый захват храмов УПЦ и принудительная незаконная ликвидация их общин под видом якобы добровольных переходов в другую юрисдикцию, так называемые ограничительные меры ("санкции") в отношении епископов канонической православной церкви, лишение ряда ее архиереев украинского гражданства, моральное и физическое давление на священников и прихожан», — отметили в МИД.

Лавров расценил в письме решение о выселение монахов из лавры «как стремление под надуманным предлогом с помощью репрессий лишить каноническую православную церковь одной из своих главных святынь».