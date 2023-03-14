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01:09, 14 марта 2023Интернет и СМИ

В Литве потребовали заблокировать IP-адреса с доступом к российским телеканалам

Правительство Литвы потребовало заблокировать IP-адреса с доступом к российским каналам

Фото: Unsplash.com

Комиссия по радио и телевидению при правительстве Литвы потребовала от провайдеров заблокировать IP-адреса с доступом к российским телеканалам, об этом сообщается на сайте кабинета министров страны.

Речь идет о каналах НТВ, Первый канал, Россия 1, Россия 24 и РТР Планета, которые находятся под санкциями Европейского союза (ЕС).

В правительстве пояснили, что комиссия приняла решение 8 марта, его реализация ожидается на этой неделе. Власти Литвы также напомнили, что в стране до 1 января 2024 года вступил запрет на ретрансляцию каналов, контролируемых, управляемых или финансируемых Россией или Белоруссией, соответствующие поправки к Закону о публичной информации принял Сейм.

Ранее министр культуры Литвы Симонас Кайрис допустил введение моратория на русскую культуру из-за спецоперации на Украине.

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Марина Совина
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