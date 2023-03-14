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17:01, 14 марта 2023Из жизни

Британец погиб во время дайвинга с акулами-молотами на Мальдивских островах

На Мальдивах погиб еще один британский дайвер после плавания с акулами-молотами

Фото: Norbert Probst / Globallookpress.com

Британский дайвер погиб во время плавания в местах обитания акул-молотов рядом с Мальдивскими островами. Мужчина стал вторым жителем Соединенного Королевства, который утонул в этом месте за последние два дня. Первый инцидент произошел 13 марта у побережья атолла Расду. Мужчину экстренно доставили в больницу, но спасти его так и не удалось, пишет Daily Mail.

На следующий день другой турист, 65-летний британец, утонул неподалеку от острова Расду. Его экстренно госпитализировали, однако он также скончался по прибытии в медучреждение.

Атолл Расду известен тем, что в этом месте обитает большое количество акул-молотов. Их привлекают огромные косяки мелких рыб, которыми они питаются. Акулы-молоты водятся в глубоких водах. Чаще всего дайверы проходят специальную подготовку перед тем, как хотят увидеть местных обитателей. Мальдивский атолл особенно популярен среди туристов с октября по март, когда море наиболее спокойное. В этом месте можно увидеть акул-молотов, серых рифовых акул, скатов и черепах.

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Взрослые особи акулы-молота могут достигать шести метров в длину, но считаются безвредными для человека. Во всем мире было зарегистрировано всего 17 нападений на людей со стороны данных акул, но при этом никто не погиб.

Ранее сообщалось, что акула откусила бразильянке руку во время отдыха на одном из пляжей Бразилии. Инцидент произошел 6 марта на пляже Пьедаде в штате Пернамбуку. Девушка купалась в океане, когда морской хищник напал на нее.

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Марина Совина
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