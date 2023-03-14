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09:03, 14 марта 2023Среда обитания

Налог при продаже жилья захотели отменить для части россиян

В компании «Этажи» предложили освободить малоимущих от НДФЛ при продаже жилья

Фото: Unsplash

В России захотели отменить подоходный налог при продаже жилья для малоимущих семей и еще нескольких категорий граждан. Освободить часть россиян от уплаты НДФЛ предложили в федеральной компании «Этажи», пишут «Известия».

Помимо малоимущих, меру собираются распространить на людей, нуждающихся в дорогом лечении или реабилитации, купивших жилье с помощью материнского капитала, а также многодетные семьи. Госкомпания уже направила инициативу на рассмотрение в кабмин, Совет Федерации и Министерство финансов.

Сейчас не платить налог при продаже недвижимости можно, если она находится в собственности не менее пяти лет. В случае, когда это единственное жилье — не менее трех лет. Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко считает идею отменить НДФЛ для части россиян достойной рассмотрения. Парламентарий добавил, что меру можно также распространить на все семьи с детьми, которые планируют улучшать жилищные условия.

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«Учитывая повышенный объем соцобязательств, который сейчас ложится на бюджеты всех уровней, новые меры поддержки должны носить явно выраженный таргетированный характер», — отметил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от «Единой России» Александр Якубовский.

Эксперт «Народного фронта» Павел Склянчук тоже поддержал инициативу — по его словам, предложение соответствует принципам адресности и учитывает нуждаемость. Специалист подчеркнул, что срочная продажа квартиры — часто вынужденная мера для оказавшихся в тяжелом положении семей.

Ранее депутаты Госдумы от партии ЛДПР предложили отменить налог при продаже жилья, полученного в наследство. При этом его кадастровая стоимость не должна будет превышать 20 миллионов рублей. Кроме того, от уплаты налога собирались освободить и тех россиян, которые решат продать объект недвижимости до истечения срока владения в три года.

Нина Ташевская
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Налог при продаже жилья захотели отменить для части россиян
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