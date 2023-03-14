Захарова заявила о проработке визита главы МИД Армении в Россию

Захарова заявила о проработке визита главы МИД Армении Мирзояна в Москву

Визит главы Министерства иностранных дел (МИД) Армении Арарата Мирзояна в Москву находится на стадии проработки. Об этом РИА Новости заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Прорабатывается визит», — ответила Захарова на вопрос о приезде главы армянского внешнеполитического ведомства в Россию в ближайшее время. Об этом также сообщал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Ранее Пашинян заявил, что передал российскому президенту Владимиру Путину информацию о возможной эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. Премьер подчеркнул, что у российских миротворцев «есть проблемы», и передал российскому президенту «некоторую информацию».

14 марта Министерство обороны Азербайджана сообщило, что с вечера 13 марта до утра 14 марта позиции армии республики в Нагорном Карабахе подвергались обстрелу 19 раз.