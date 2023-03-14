Путин назвал создателей мира

Путин заявил, что мир был создан США и СССР после Второй мировой войны

Победители Второй мировой войны — США и СССР — были создателями мира. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время посещения авиазавода в Улан-Удэ, трансляцию беседы ведет Telegram-канал «Кремль. Новости».

По словам Путина, проблемы нынешнего мира начались после развала Советского Союза. Произошло это, по мнению президента, потому что мироустройство было создано после Второй мировой войны теми странами, которые одержали в ней победу.

«Прежде всего, Соединенными Штатами и Советским Союзом», — объяснил Путин.

Во вторник, 14 марта, президент Путин прибыл в Бурятию. В планах главы государства посещение авиастроительного завода, проведение совещания по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов, а также встреча с главой Бурятии Алексеем Цыденовым.