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08:36, 14 марта 2023Россия

Кадыров призвал не бояться мобилизации

Глава Чечни Кадыров призвал россиян не бояться мобилизации

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал россиян не бояться мобилизации. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«И не стоит бояться мобилизации. Можно призваться в части обеспечения, если не умеете держать оружие. Это тоже бойцы. И им также хвала и почет», — написал политик.

Кадыров заявил о гордости добровольцами, которые приезжают в университет спецназа, где их обучают и выдают нужную амуницию. По его словам, Минобороны России обеспечивает всех военнослужащих необходимым комплектом оружия и боеприпасов. Политик назвал настоящими мужчинами тех, кто не жалуется, а «заставляет жаловаться натовских наемников».

Глава Чечни призвал не слушать прозападные СМИ, говорящие о слабости российской армии. Он задался вопросом, если в рядах Вооруженных сил России все было ужасно, почему блок НАТО не может одержать победу над российской армией. Ошибки специальной военной операции учтены, и ее тактика работает, сказал Кадыров, подчеркнув, что верховный главнокомандующий «держит руку на пульсе и в обиду Отчизну не даст» .

Ранее Кадыров обратился к покидающим Россию мужчинам и посоветовал им надеть юбки. Политик также подчеркнул, что каждый россиянин должен выполнить свой долг и предложить полезные в бою навыки, несмотря на то что в стране объявлена лишь частичная мобилизация.

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Анастасия Шейкина
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