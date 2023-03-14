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15:24, 14 марта 2023Россия

Минобороны отчиталось о ходе боевых действий на двух направлениях

Минобороны заявило об уничтожении 60 бойцов ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях

Фото: РИА Новости

На двух направлениях боевых действий — южнодонецком и запорожском — российские войска за сутки уничтожили до 60 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 14 марта, журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, удары на этих направлениях наносила группировка войск «Восток». Подразделения противника базировались в районах населенных пунктов Пречистовка в Донецкой народной республике (ДНР) и Успеновка в Запорожской области, заявили в Минобороны.

«Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, три автомобиля и гаубица Д-20», — отчитались министерства.

Там добавили, что в селе Водяное в ДНР Вооруженные силы (ВС) России уничтожили склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ.

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Ранее украинские войска на донецком направлении потеряли до 190 военнослужащих. Кроме того, российские войска уничтожили три танка, а также две боевые бронированные машины, 14 авто и гаубицу «Мста-Б».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Луганской народной республики (ЛНР) и ДНР.

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Никита Абрамов
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