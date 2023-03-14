Евросоюз задумал снизить потолок цен на российские нефтепродукты

Помощник главы Минфина США: ЕС может снизить потолок цен на нефтепродукты из России на $5

В марте власти США и Евросоюза оценят эффективность работы потолка цен на российские нефтепродукты — по итогам обсуждения ЕС может снизить установленный лимит на пять долларов от рыночной стоимости нефти. Об этом сообщил помощник министра финансов США по экономической политике Бен Харрис, передает ТАСС.

«Таким образом, если рыночная цена составляет 50 долларов, то это означает скидку в два или три доллара», — объяснил помощник главы Минфина США. По его словам, Евросоюз обязался пересмотреть установленное ограничение и заявил об этом Международному энергетическому агентству (МЭА).

Установившие потолок цен на российское сырье страны — ЕС и G7, за исключением США — оставили за собой право менять лимит, например, в случае если Россия начнет слишком много зарабатывать или мировые рынки станут нестабильными, добавил Харрис. Финальное решение по корректировке будет зависеть от МЭА.

Евросоюз и страны «Большой семерки» установили потолок цен на произведенные в России нефтепродукты 5 февраля. С этого момента также запрещен импорт ресурсов на территорию Европы. Топливо, произведенное другими странами из российской нефти, под ограничения не попадает.