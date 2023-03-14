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23:59, 14 марта 2023Мир

Глава МАГАТЭ отреагировал на призывы исключить Россию из организации

Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что исключение России из организации не в его полномочиях

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси ответил на предложение ограничить роль России в возглавляемой им организации. Соответствующее заявление он сделал во время выступления в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

Он отметил, что многие страны считают, что на фоне конфликта на Украине присутствие России в организации должно быть урезано. Кроме того, некоторые страны призывают исключить РФ из МАГАТЭ, добавил Гросси.

При этом глава МАГАТЭ подчеркнул, что решение подобных вопросов не в его полномочиях. «Это международная организация, и в ней существуют процедуры, согласно которым я не могу самостоятельно принимать решения об исключении страны из органов, отвечающих за разработку политики, или других инстанций» , — заявил он.

Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал «неплохой» для России и мира нынешнюю сессию Совета управляющих МАГАТЭ. Он пояснил, что Запад решил воздержаться от контрпродуктивных действий.

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Марина Совина
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