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15:30, 14 марта 2023Забота о себе

Сексолог указал на неожиданную причину интимного невроза у женщин

Сексолог Кульгавчук: советы из журналов могут привести к интимному неврозу у женщин

Фото: Unsplash

Сексолог Евгений Кульгавчук объяснил, почему некоторые женщины могут заявлять о повышенной потребности в сексе. На неожиданную причину интимного невроза он указал в беседе с «Пятым каналом».

По словам Кульгавчука, иногда пары обращаются к психологам с жалобами на несовпадение темперамента, но при опросе выясняется, что половые конституции партнеров соответствуют друг другу. Позже, продолжил специалист, можно выяснить, что к непониманию привели советы из женских журналов, рекомендующие «притворяться богиней секса», то есть постоянно говорить партнеру о потребности в интиме. «На самом деле подобные вредные советы могут лишь формировать сексуальный невроз и даже привести к расставанию. Поэтому иногда важно не следовать слепо вредным советам, а учиться разговаривать с партнером», — сказал сексолог.

Если партнеры способны подстраиваться друг под друга, объяснил он, то они смогут нивелировать и настоящие несовпадения темперамента. «Совершенствование сексуальной техники, повышение культуры интимных отношений может помогать чувствовать себя счастливыми и необделенными», — заключил Кульгавчук.

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Александра Лисица
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