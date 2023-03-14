Российскому авторынку пообещали зарубежные новинки

Дилеры пообещали ввезти по параллельному импорту новые для рынка России иномарки

Весной дилеры планируют ввезти в Россию по параллельному импорту ряд новых для отечественного авторынка иномарок, пишет РИА Новости со ссылкой на представителей отрасли.

Как сообщил директор «Авилон Электро» Сергей Мелюх, компания вскоре предложит российским покупателям китайские электрокары Dongfeng E70, HiPhi Z и Avatr 1. Автохолдинг «Ключавто» начнет завозить ранее официально не ввозившиеся большими партиями японские модели Mazda Atenza, Mazda CX-4, Toyota Avalon, заявил директор по развитию компании Юлия Овчинникова.

Она подчеркнула, что помимо новинок «Ключавто» намерена продолжать ввозить из-за рубежа значительные партии продукции брендов Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Audi, BMW, Mercedes. По ее словам, что пока основная доля поступающих по параллельному импорту машин приходится на марки среднего и премиального сегмента.

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» подтвердили, что в ближайшее время на отечественный рынок поступит несколько новинок, но отметили, что на большой объем параллельного импорта в целом рассчитывать не стоит.

13 марта Минпромторг России внес в список параллельного импорта еще 12 автомобильных брендов. В перечень, который передали на утверждение в Минюст РФ, включили такие бренды, как Renault, Ford, Kia, Mazda, Hyundai, Genesis, Dacia, Citroen, Mazda, Opel, Peugeot и Isuzu.