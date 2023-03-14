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11:01, 14 марта 2023Мир

МИД КНР ответил на вопрос о планах Си Цзиньпина на онлайн-встречу с Зеленским

МИД Китая не подтвердил и не опроверг планы Си Цзиньпина на онлайн-встречу с Зеленским

Фото: GREG BAKER / Reuters

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь не подтвердил и не опроверг предполагаемые планы председателя КНР Си Цзиньпина провести онлайн-встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ТАСС.

На просьбу прокомментировать потенциальный контакт лидеров двух стран после возможной встречи Си Цзиньпина с главой России Владимиром Путиным дипломат заявил, что готов ответить на вопрос «с трех сторон».

«Во-первых, Китай и Россия поддерживают тесные контакты на всех уровнях, мне нечего сообщить в отношении этого [встречи Си Цзиньпина и Путина]. Во-вторых, позиция Китая по украинскому кризису всегда была ясной, мы всегда поддерживали связь со всеми сторонами [конфликта]. В-третьих, (...) Китай всегда придерживался внешней политики по поддержанию мира во всем мире и содействию общему развитию», — сказал Ван.

Ранее источники The Wall Street Journal сообщили о планах Си Цзиньпина поговорить с Зеленским. По их данным, беседа в онлайн-формате может произойти после его визита в Москву. Китайский лидер задумался о переговорах, чтобы подчеркнуть «стремление Пекина играть более активную роль в посредничестве для прекращения войны на Украине».

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Варвара Кошечкина
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