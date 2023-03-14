Papa John`s в России отделится от американского офиса и продолжит работу
Сеть пиццерий Papa John`s в России продолжит работу, отделившись от головного американского офиса. Об этом стало известно «Коммерсанту».
Российский владелец мастер-франшизы сети ресторанов планирует работать отдельно от Papa John`s International. По словам источника «Ъ», компания сменит описание, историю и концепцию бренда, об изменении названия речи не идет. При этом полностью бизнес не будет продан, управление пиццериями останется в руках нынешних управленцев во главе с американцем Кристофером Уинном.
В марте 2022 года Papa John`s International приостановил поддержку российского бизнеса, однако рестораны продолжили работу. В конце 2022 года оператором доменных имен сайтов сети вместо кипрской компании стала российская ООО «Комо». На сайте также сменился логотип — название бренда написано по-русски и в другом дизайне.
Осенью 2022 года специалисты по кибербезопасности компании Group-IB выявили новую мошенническую схему, создатели которой использовали фейковые сайты пиццерий «Додо Пицца» и «Папа Джонс».