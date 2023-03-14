Papa John`s в России отделится от американского офиса и продолжит работу

«Ъ»: пиццерии Papa John`s в России продолжат работу, отделившись от американского офиса

Сеть пиццерий Papa John`s в России продолжит работу, отделившись от головного американского офиса. Об этом стало известно «Коммерсанту».

Российский владелец мастер-франшизы сети ресторанов планирует работать отдельно от Papa John`s International. По словам источника «Ъ», компания сменит описание, историю и концепцию бренда, об изменении названия речи не идет. При этом полностью бизнес не будет продан, управление пиццериями останется в руках нынешних управленцев во главе с американцем Кристофером Уинном.

В марте 2022 года Papa John`s International приостановил поддержку российского бизнеса, однако рестораны продолжили работу. В конце 2022 года оператором доменных имен сайтов сети вместо кипрской компании стала российская ООО «Комо». На сайте также сменился логотип — название бренда написано по-русски и в другом дизайне.

Осенью 2022 года специалисты по кибербезопасности компании Group-IB выявили новую мошенническую схему, создатели которой использовали фейковые сайты пиццерий «Додо Пицца» и «Папа Джонс».