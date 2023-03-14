В нацпарке «Зюраткуль» появится тропа для людей с ограниченными возможностями

В нацпарке «Зюраткуль» откроют тропу ощущений для людей с ограниченными возможностями

В национальном парке «Зюраткуль», расположенном в Челябинской области, появится тропа для людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

По информации издания, тропа ощущений «Урбан» будет доступна всем желающим независимо от физической подготовки или возраста. Так, создатели планируют разместить на ней ксилофоны из деревьев и зоны медитации. Отмечается, что проект дорожки разрабатывают студенты, чья идея выиграла в первом этапе проекта «Открываем Россию заново».

Согласно материалу, участники упомянутого проекта отправятся в экспедицию, во время которой изучат опыт других национальных парков, что поможет им открыть в «Зюраткуле» тропу для посетителей с ОВЗ с множеством интересных необычных объектов.

В феврале также стало известно, что нацпарк «Куршская коса» к июню проведет реконструкцию туристического маршрута «Высота Эфа» к самой высокой точке — дюне Ореховая, возвышающейся на 62 метра над уровнем моря.