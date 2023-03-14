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09:33, 14 марта 2023Бывший СССР

В Раду внесли законопроект об однополом партнерстве

В Верховную Раду внесли законопроект о регистрируемых партнерствах, в том числе однополых

Фото: Офис Президента Украины / Reuters

В Верховную Раду Украины внесли законопроект о регистрируемых партнерствах, в том числе однополых. Соответствующий документ появился на сайте парламента страны.

В пояснительной записке отмечается, что регистрируемым партнерством является добровольный союз двух совершеннолетних лиц, одного или разного пола, в основе которого лежат «взаимоуважение, взаимопонимание, взаимная поддержка, взаимные права и обязанности, которые коррелируют с определением семьи, в соответствии с нормами Семейного кодекса Украины».

При этом в Раде подчеркивают, что регистрируемое партнерство не является браком. После регистрации такого союза его участники приравниваются к близким родственникам.

Законопроект предусматривает положения для социальной защиты партнеров, а также решен вопрос в случае пропажи или смерти одного из них.

Ранее депутат от партии «Голос» Инна Совсун сообщила, что направила в парламент законопроект об однополом партнерстве военнослужащих. Он предполагает регистрацию союза в отсутствие одного человека, а также за пределами органа регистрации гражданского состояния.

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Алевтина Запольская
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