В Белоруссии проведут плановый призыв военнообязанных на сборы

В Белоруссии в марте пройдет плановый призыв военнообязанных на военные сборы. Об этом сообщило Министерство обороны республики, передает РИА Новости.

«В вооруженных силах продолжаются плановые мероприятия по повышению уровня боевой готовности соединений и воинских частей, в рамках которых в течение марта будет осуществляться плановый призыв военнообязанных на военные сборы», — заявили в ведомстве.

Призванные граждане в рамках сборов ознакомятся с новыми образцами вооружения и техники, а также примут участие в спланированных тренировках.

Ранее одно из подразделений ракетных войск Белоруссии получило приказ начать проверку боеготовности. Командование отмечает, что на учениях личному составу предстоит оборудовать район пуска и подготовить технику к боевому применению. Других подробностей происходящего не приводится.