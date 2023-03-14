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13:19, 14 марта 2023Бывший СССР

В Белоруссии проведут плановый призыв военнообязанных

В Белоруссии проведут плановый призыв военнообязанных на сборы

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

В Белоруссии в марте пройдет плановый призыв военнообязанных на военные сборы. Об этом сообщило Министерство обороны республики, передает РИА Новости.

«В вооруженных силах продолжаются плановые мероприятия по повышению уровня боевой готовности соединений и воинских частей, в рамках которых в течение марта будет осуществляться плановый призыв военнообязанных на военные сборы», — заявили в ведомстве.

Призванные граждане в рамках сборов ознакомятся с новыми образцами вооружения и техники, а также примут участие в спланированных тренировках.

Ранее одно из подразделений ракетных войск Белоруссии получило приказ начать проверку боеготовности. Командование отмечает, что на учениях личному составу предстоит оборудовать район пуска и подготовить технику к боевому применению. Других подробностей происходящего не приводится.

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Виктория Кондратьева
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