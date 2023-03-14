Путин призвал общество проявить консолидацию для победы

Президент России Путин призвал общество проявить консолидацию и собранность для победы

Общество должно проявить консолидацию и собранность для того, чтобы достичь победы. К этому призвал президент России Владимир Путин во время посещения авиазавода в Улан-Удэ, трансляцию ведет Telegram-канал «Кремль. Новости».

«Когда противник увидит, что наше общество сильное, внутренне собранное, консолидированное, вот тогда, без всякого сомнения, произойдет то, к чему мы стремимся: и успех, и победа», — объяснил глава государства.

Он добавил, что российская спецоперация на Украине не является геополитическим вопросом, а является задачей выживания российской государственности и создания условий для будущего развития страны и детей.