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16:32, 14 марта 2023Россия

Путин призвал общество проявить консолидацию для победы

Президент России Путин призвал общество проявить консолидацию и собранность для победы

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Общество должно проявить консолидацию и собранность для того, чтобы достичь победы. К этому призвал президент России Владимир Путин во время посещения авиазавода в Улан-Удэ, трансляцию ведет Telegram-канал «Кремль. Новости».

«Когда противник увидит, что наше общество сильное, внутренне собранное, консолидированное, вот тогда, без всякого сомнения, произойдет то, к чему мы стремимся: и успех, и победа», — объяснил глава государства.

Он добавил, что российская спецоперация на Украине не является геополитическим вопросом, а является задачей выживания российской государственности и создания условий для будущего развития страны и детей.

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Варвара Родикова
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