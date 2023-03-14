Российские военные взяли под контроль часть завода в Артемовске

Бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль одно из помещений «Востокмаша» на заводе АЗОМ

Российские военные взяли под контроль часть Артемовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ). Об этом со ссылкой на источник с места событий сообщает РИА Новости.

По его данным, бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» взяли под контроль одно из помещений предприятия «Востокмаш» внутри завода. Он также уточнил, что именно здесь 20 декабря президент Украины Владимир Зеленский награждал украинских военных.

Ранее военный корреспондент Александр Симонов сообщал, что бойцы ЧВК «Вагнер» начали штурм подземной части АЗОМа. По его словам, бои идут на глубине до 320 метров.